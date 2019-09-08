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    HaberlerEgeCiğerci’den mağaza açılışı
    08.09.2019 - 02:43

    Ciğerci’den mağaza açılışı

    2006 yılından bu yana Ano Petrol bünyesinde hizmet veren giyim markası Keyymod, yeni mağazasını sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin katılımıyla 11 Eylül Çarşamba günü açacak.

    Ciğerci’den mağaza açılışı

    Ciğerci, 2020 kreasyonlarından en çok beğenilen stilleri anlatacak. Geniş ürün yelpazesinin bulunduğunu belirten firma ortaklarından Sinan Gözeler, “Ciğerci, 2020 kış kreasyonlarında bulunan kışlık tulumlar, kot ceketler, jean kombinlerinden oluşan kreasyonlarımızı görücüye çıkaracak” dedi.

    Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
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