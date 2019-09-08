08.09.2019 - 02:43
Ciğerci’den mağaza açılışı
2006 yılından bu yana Ano Petrol bünyesinde hizmet veren giyim markası Keyymod, yeni mağazasını sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin katılımıyla 11 Eylül Çarşamba günü açacak.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.