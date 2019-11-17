17.11.2019 - 01:10 |
Çiğli Belediyespor 9’da 9’a koşuyor
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta ilk 8 haftayı 8 galibiyetle tamamlayan lider Çiğli Belediyespor, bugün deplasmanda takipçisi Yalovaspor’la kozlarını paylaşacak.
Hersekzade Ahmet Paşa Stadı’nda oynanacak kritik mücadele saat 14.00’te başlayacak. 24 puanlı İzmir ekibi, 21 puanlı rakibini yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Grupta İzmirspor-Bağcılarspor, Sultangazispor-Bucaspor, Torbalıspor-Küçükyalı Yelken maçları oynanacak.
8. Grup’ta 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alan namağlup lider Bergama Belediyespor evinde Aliağa Futbol’la karşılaşacak. Grupta Sökespor-Yunus Emre Bld, Bornova Yeşilova-Bölmespor, Manisa Sanayispor-Bigadiç Bld, Salihli Bld-Aydın Yıldızspor, 7. Grup’ta ise Denizli Sarayköy-Bucak Bld, Yatağanspor-Manavgat Bld, Akşehirspor-Çal Bld, Kestelspor-Ortaca Bld müsabakaları oynanacak. Tüm maçlarda ilk düdük saat 14.00’te çalacak.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.