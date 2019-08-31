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    HaberlerEgeÇiğli Belediyespor sahaya indi
    31.08.2019 - 02:28

    Çiğli Belediyespor sahaya indi

    Çiğli Belediyespor Kulübü, yeni sezonu Çiğli Atatürk Stadı’nda görkemli bir törenle açtı.

    Çiğli Belediyespor sahaya indi

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün açılış coşkusunu sporcu ve aileleriyle paylaştığı törenin ardından tüm sporcu, antrenör ve yöneticiler coşkulu kortej eşliğinde yürüdüler. Çiğli BLD’nin açılış törenine Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, İlçe Emniyet Müdürü Şenol Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, meclis üyeleri, muhtarlar, sporcular, antrenörler, yöneticiler ve veliler katıldı. Başkan Utku Gümrükçü, sporla ilgili hedefleri olduğunu belirtti “Çiğli’de sadece futbol değil, sporun bütün dalları olacak. 26 mahallede amatör spor kulübümüz olacak. Milli sporcu sayısını artıracağız. Çiğli’nin evlatları bizi yurt dışında temsil edecek. Çiğli’nin sesi Türkiye’ye ve dünyaya yayılacak” dedi.

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