Çiğli, insan hakları kenti olacak

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Barosu öncülüğünde hazırlanan ‘İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyon Belgesi’ne imza attı. İzmir Barosu’nda düzenlenen törende Baro Başkanı Özkan Yücel ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. İmza töreninde; çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve LGBTİ bireylerin güvenli, huzurlu ve refah dolu bir kentte yaşayabilmeleri için atılacak adımlar ve sürecin nasıl ilerleyeceği konuşuldu.



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü İnsan Hakları Başkenti çalışmasına katılmanın yapılacak uygulamalarda kendilerini daha da motive edeceğini, vizyon belgesinde sunulan başlıkların Çiğli’nin ve İzmir’in daha yaşanılabilir bir yer olması için önemli olduğunu söyledi. Gümrükçü, “Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçen de İnsan Hakları Kentleri ile ilgili bir çalışmayı yürütüyor. Baro tarafından hazırlanan metin gerçekten titizlikle hazırlanmış. En büyük şansımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve onun vizyoner bakış açısı olmuştur. Soyer’in vizyonu ve desteği ile İzmir, insan haklarının başkenti olacaktır” dedi.



Baro Başkanı Özkan Yücel, vizyon belgesine seçimlerden sonra sadece Başkan Utku Gümrükçü’nün imza attığını söyledi, “Seçim sürecinde İzmir’de CHP’li adaylarından dördü belgeyi imzalamıştı” dedi.