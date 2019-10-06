06.10.2019 - 02:27 |
Çiğli’de imzayı Foks attı
Çiğli Belediyesi’nin üç aydır uyguladığı ve belediye çalışanlarının hayvanlarıyla katıldığı “patili bir gün “ etkinliğine denk gelen 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, Başkan Utku Gümrükçü, kanser tedavisi gören barınak köpeği Foks ile Hayvan Hakları Sözleşmesi’ni imzaladı.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.