19.10.2019 - 01:43 |
Çiğli’ye yeni logo
Çiğli Belediyesi ödüllü “Logo Yarışması” başlattı. Katılmak isteyenler tasarımlarını 23 Ekim’e kadar belediyeye ulaştırabilecek.
Jüri değerlendirmesi sonucunda ilk üçe kalan tasarımlar, Çiğli Belediyesi’nin resmi sitesinde yapılacak halk oylamasıyla seçilecek.
Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.