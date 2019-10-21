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    Haberler EgeÇiğli’yi kent merkezi yapacak yeni adımlar
    21.10.2019 - 01:36 |

    Çiğli’yi kent merkezi yapacak yeni adımlar

    Çiğli’yi kent merkezi yapacak yeni adımlar

    Harmandalı Cemevi’nin temel atma törenine katılan Büyükşehir Başkanı Soyer, bölgeye bir de müjde verdi; “Ay sonunda elektrik üretiyoruz” dedi.

    Çiğli Belediyesi ve Cem Vakfı Harmandalı Şubesi işbirliğiyle Harmandalı Cemevi’nin temeli törenle atıldı. Harmandalı Cemevi Dedesi Yusuf Teköz’ün verdiği gülbeng duası ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz demokrasiyi, kardeşliği, yurttaşlığı ve adaleti bu şehrin vazgeçmezleri olarak görüyoruz. Biz siyasetçilere düşen bu öğretileri bilmek, yaşatmak ve inancımız her ne olursa olsun saygı göstererek gelecek nesillere taşımak. Harmandalı Cemevinin tüm İzmirlilere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

    Türkiye’ye örnek

    Konuşmasında Harmandalı’da ay sonunda elektrik üretimine de başlayacaklarını açıklayan Soyer, “Koku ve sinek sorunu gittikçe azalacak. Buradan sözünü veriyorum” dedi. Ardından söz alan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, “Bir, Çiğli’nin bu ülkeye örnek olması gereken bir arada, kardeşçe yaşama kültürü var. İkincisi, İzmir’in kalbi Çiğli’de atacak dedik. Yeni kent merkezi de Harmandalı olacak. Bu anlamda birçok adım attık. Burada cemevi ile devam ediyoruz. Ardından çöpler, yeni yollar ile devam edeceğiz. Büyükşehir başkanımızla birlikte Çiğli’yi marka kent yapma iradesini göstereceğiz” diye konuştu.

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