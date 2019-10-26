‘Çıkışa geçeceğiz’

Yönetimin, oyunculara 30’ar bin lira prim sözü verdiği açıklandı. Gençlerbirliği’ni mutlaka yeneceklerini ifade eden Başkan Ali Çetin, “Artık kazanma zamanı geldi. Talihsiz haftalar yaşadık. Kayıpları Gençlerbirliği’ni yenerek telafi edeceğiz” dedi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Denizlispor Başkanı Ali Çetin’e, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalar üzerine 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin lira para cezası verdi.