04.09.2019 - 02:53
Çin lezzetleri konukları bekliyor
İzmir Enternasyonel Fuarı’nın bu yılki partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünyaca ünlü mutfağı, Swissôtel Büyük Efes’te bugün misafirleriyle buluşuyor.
Swissôtel Grand Shanghai’dan gelen konuk şefler Weichen Jin ve Jun Zhu, Çin mutfağının en özel lezzetlerini, Café Swiss’te açık büfe öğle yemeklerinde, brunchta ve Equinox’ta akşam yemeklerinde özel bir set mönü veya alakart seçeneğiyle sunuyor.
Öğle yemekleri hafta içi her gün 12.00-15.00 saatleri arasında, akşam yemekleri pazar hariç 19.00-22.30 saatlerinde gerçekleşecek. Brunch ise, 8 ve 15 Eylül günleri arasında 11.30-14.30 saatleri arasında yapılacak. Rezervasyon için, (0232) 414 52 12 numaralı telefon aranabilir.
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.