Çin lezzetleri konukları bekliyor

Swissôtel Grand Shanghai’dan gelen konuk şefler Weichen Jin ve Jun Zhu, Çin mutfağının en özel lezzetlerini, Café Swiss’te açık büfe öğle yemeklerinde, brunchta ve Equinox’ta akşam yemeklerinde özel bir set mönü veya alakart seçeneğiyle sunuyor.

Öğle yemekleri hafta içi her gün 12.00-15.00 saatleri arasında, akşam yemekleri pazar hariç 19.00-22.30 saatlerinde gerçekleşecek. Brunch ise, 8 ve 15 Eylül günleri arasında 11.30-14.30 saatleri arasında yapılacak. Rezervasyon için, (0232) 414 52 12 numaralı telefon aranabilir.