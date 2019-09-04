BİST98.8260,49EURO6,290USD5,730,02ALTIN284,81-0,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeÇin lezzetleri konukları bekliyor
    04.09.2019 - 02:53

    Çin lezzetleri konukları bekliyor

    İzmir Enternasyonel Fuarı’nın bu yılki partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünyaca ünlü mutfağı, Swissôtel Büyük Efes’te bugün misafirleriyle buluşuyor.

    Çin lezzetleri konukları bekliyor

    Swissôtel Grand Shanghai’dan gelen konuk şefler Weichen Jin ve Jun Zhu, Çin mutfağının en özel lezzetlerini, Café Swiss’te açık büfe öğle yemeklerinde, brunchta ve Equinox’ta akşam yemeklerinde özel bir set mönü veya alakart seçeneğiyle sunuyor.

    Öğle yemekleri hafta içi her gün 12.00-15.00 saatleri arasında, akşam yemekleri pazar hariç 19.00-22.30 saatlerinde gerçekleşecek. Brunch ise, 8 ve 15 Eylül günleri arasında 11.30-14.30 saatleri arasında yapılacak. Rezervasyon için, (0232) 414 52 12 numaralı telefon aranabilir.

    İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.
    daha fazla video için
    Sen Anlat Karadeniz 54. Bölüm 2. fragmanı izle.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü var

    İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü var

    Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı! Bebeği beşikte, eşi ipte asılı...

    Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı! Bebeği beşikte, eşi ipte asılı...

    MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Onur Dursun elendi mi?

    MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Onur Dursun elendi mi?

    MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef Türkiye 8. bölümde elenen isim...

    MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef Türkiye 8. bölümde elenen isim...

    Sıradaki Haber