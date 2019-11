C’mon People bir yaşında!

Karşıyaka Bostanlı’da ‘Burada herkese yer var’ mottosuyla yola çıkan C’mon People, birinci yılını kutladı. Geceye; Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra İzmir Bölge Adliye Mahkemesi eski Cumhuriyet Başsavcısı Celal Kocabaş, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Ege Engel Siz Derneği Başkanı İnci Sancak, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve çok sayıda davetli katıldı.



Başkandan destek



Gastronomi Tesisi ünvanına sahip C’mon People, kısa sürede Bostanlı Merkez’de huzur ile lezzetin buluştuğu, günün stresinin geride bırakıldığı, gürültüden uzak bir tercih noktası haline geldi.



Programda konuşan Başkan Tugay, “Biz her zaman Karşıyaka’nın çok özel, farklı bir yer olduğunu güzel bir yer olduğunu savunuyoruz. Karşıyaka’nın kalitesini koruyacak, buna hizmet edecek, her türlü girişim başımızın üstündedir. Her zaman bunu düşünen insanların yanındayız. Bu güzel kentin çok daha güzel günleri göreceğine inanıyorum” dedi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da, “Çok güzel bir tesis. Esen ailesine başarılar diliyorum” diye konuştu.

C’mon People İşletmecisi Metin Esen ise katılımcılara teşekkür etti, “En iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı. C’mon People, alkollü ve alkolsüz içeceklerin yanı sıra dünya mutfaklarından da sunduğu eşsiz lezzetlerle dikkat çekiyor.