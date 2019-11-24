BİST 106.588-0,20EURO6,30-0,12USD5,710,27ALTIN268,770,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriC’mon People bir yaşında!
    24.11.2019 - 02:47 |

    C’mon People bir yaşında!

    Karşıyaka’da ‘Burada herkese yer var’ mottosuyla yola çıkan ve hayatın stresinden kaçmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen C’mon People birinci yaşını kutladı

    C’mon People bir yaşında!

    Karşıyaka Bostanlı’da ‘Burada herkese yer var’ mottosuyla yola çıkan C’mon People, birinci yılını kutladı. Geceye; Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra İzmir Bölge Adliye Mahkemesi eski Cumhuriyet Başsavcısı Celal Kocabaş, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Ege Engel Siz Derneği Başkanı İnci Sancak, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve çok sayıda davetli katıldı.

    Başkandan destek

    Gastronomi Tesisi ünvanına sahip C’mon People, kısa sürede Bostanlı Merkez’de huzur ile lezzetin buluştuğu, günün stresinin geride bırakıldığı, gürültüden uzak bir tercih noktası haline geldi.

    Programda konuşan Başkan Tugay, “Biz her zaman Karşıyaka’nın çok özel, farklı bir yer olduğunu güzel bir yer olduğunu savunuyoruz. Karşıyaka’nın kalitesini koruyacak, buna hizmet edecek, her türlü girişim başımızın üstündedir. Her zaman bunu düşünen insanların yanındayız. Bu güzel kentin çok daha güzel günleri göreceğine inanıyorum” dedi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da, “Çok güzel bir tesis. Esen ailesine başarılar diliyorum” diye konuştu.
    C’mon People İşletmecisi Metin Esen ise katılımcılara teşekkür etti, “En iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı. C’mon People, alkollü ve alkolsüz içeceklerin yanı sıra dünya mutfaklarından da sunduğu eşsiz lezzetlerle dikkat çekiyor.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
    daha fazla video için
    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de yol çökesi: 3 kiş hafif yaralandı

    İzmir'de yol çökesi: 3 kiş hafif yaralandı

    2 ay önce evlendiği eşini öldürdü, akrabalarını yaraladı

    2 ay önce evlendiği eşini öldürdü, akrabalarını yaraladı

    Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu

    Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu

    Van beşik gibi sallanıyor

    Van beşik gibi sallanıyor

    Sıradaki Haber