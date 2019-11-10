Çocuklar, sevgiyle ve güvenle büyüyor

Eylül ayında Ataşehir’de eğitim öğretim hayatına başlayan, farklı bir eğitim anlayışıyla yola çıkan Özel Bilgiç Çocuk Anaokulu’nda açılış kutlaması düzenlendi. Törene; Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, İzmir Anneleri Topluluğu, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kurucu Müdür Beril Çelikel, “Hepimiz dikili fidanımız olan çocuklarımızın, büyüyüp serpilmesini, en güzel çiçekleri açmasını, en güzel meyveleri vermesini istiyoruz. Üç erkek çocuk annesi olarak ben de, kendi çocuklarıma sunmak istediğim tüm güzellikleri aynı kurum çatısı altında toplamaya çalıştım. Çocuk gelişimi ve eğitim uzmanlarının da görüşlerinden faydalanarak, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirecek, çok yönlü eğitim ve aktivite programı oluşturduk” dedi.









Çok yönlü eğitim



Kurumun eğitim olanakları hakkında bilgiler veren Çelikel, “Anaokulumuzda çocuklarımızı sevgi ve güvenle geleceğe hazırlıyor, hayata çok yönlü bakmalarına yardımcı oluyoruz. Okulumuzda uygulanan Aktif Eğitim ve Çoklu Zeka Sistemi ile özgüveni artırma, bilgi ve becerilerini geliştime, etkin iletişim ve sosyalleşme, doğru dil kullanımı, bedensel ve duygusal gelişim olanakları sunuyoruz. Ayrıca İngilizce, drama, fen ve doğa bilimleri, satranç, müzik, robotik kodlama gibi derslerimizle çocuklarımızı bir yandan da akademik eğitime hazırlıyoruz” diye konuştu. Okulun Özel Ege Ambulans Servisi ile anlaşmalı olduğunu sözlerine ekleyen Beril Çelikel, “Haftada bir gün kurum doktorumuz Anne ve Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Gülay Seyirden, çocuklarımızın sağlık durumunu gözlemlemek için kurumumuza geliyor” şeklinde konuştu.