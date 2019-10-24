Çocuklara yemek, üreticiye destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye’ye yayılan Süt Kuzusu projesinin ardından, yine örnek olacak bir uygulama başlattı. Çocukların protein ihtiyacını karşılamalarına yardımcı olacak proje, aynı zamanda Ege Bölgesi’ndeki meraları koruyup kırsal kalkınmaya katkı koyacak. Meralarda yerel koyun ve diğer küçükbaş ırklarının yetiştirilmesini destekleyeceklerini ve üretilen etin çocuklara kavurma olarak dağıtılacağını belirten Başkan Tunç Soyer, şöyle konuştu:



“Etlerin doğrudan kurbanlık veya karkas et olarak satılması yerine işlenerek katma değerinin artırılması sağlanacak. Besin zincirinde sürdürülebilir, iklim dostu bir model hayata geçirilmiş olacak. Kavurma üretimi, Süt Kuzusu projesinde olduğu gibi kooperatifler aracılığıyla yapılacak.”