Özel Ekin Okulları, 19. Çocuk Kurultayı’nı Seyrek Kampüsü’nde düzenledi. Bilgi toplumunun okulunu oluşturmak hedefiyle 20 yıl önce kurulan Özel Ekin Okulları, her yıl düzenledği kurultayla, çocuk sorunlarına çocuk gözüyle ışık tutmayı amaçlıyor.

Ortak sonuç bildirisi

Doğa Dostu Gelecek Bizlerle Gelecek temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte; orman yangınları, hava kirliliği, su kirliliği, geri dönüşüm ve iklim krizi gibi konuların nedenleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Çevre sorunlarının ortak akıl ve bilinçle çözüme kavuşacağını belirten öğrenciler yetkililerden seferberlik ilan edilmesini istedi.

Kurultayda yer alan Ekin Koleji, Çakabey Koleji, Çamlaraltı Koleji, Eraslan Ortaokulu ve Lisesi, Gelişim Koleji, İzmir İstek Okulları, Bornova Bahçeşehir Koleji ve Rota Koleji öğrencileri bir bildiri yayınlayıp çözüm önerilerini sundu.