19.11.2019 - 00:02 |
Çocukların sağlıklı gelişimi anlatıldı
Çiğli Belediyesi tarafından, çocukların sağlıklı gelişimi ve birey olma süreci konularında farkındalık yaratmak amacıyla ‘Mutlu Aile Mutlu Çocuk’ semineri düzenledi. Prof. Dr. Şevki Sözen bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Başkan Utku Gümrükçü, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmenin toplumların geleceği için önemli olduğunu vurguladı.
Gürcistan'da erken seçim protestosuGürcistan'ın başkenti Tiflis'te, erken seçim talebiyle parlamento binasını tüm giriş noktalarında kuşatan göstericilere güvenlik güçlerince tazyikli su ile müdahale etmesi sonucu 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.