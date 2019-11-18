Çocukların sağlıklı gelişimi anlatıldı

Çiğli Belediyesi tarafından, çocukların sağlıklı gelişimi ve birey olma süreci konularında farkındalık yaratmak amacıyla ‘Mutlu Aile Mutlu Çocuk’ semineri düzenledi. Prof. Dr. Şevki Sözen bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Başkan Utku Gümrükçü, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmenin toplumların geleceği için önemli olduğunu vurguladı.