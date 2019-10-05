‘Çözüm, doğaya saygıda’

Açılışta söz alan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, doğa ve çevre tahribatına hep birlikte karşı çıkılıp mücadele edilmesi gerektiğini söyledi, “Kirletilen nehirler tarımı, balıkçılığı öldürüyor. Tarımdan geçinemeyecek hale gelen çiftçiler, büyük kentlere göç ediyor. Kimse yaşadığı çevreyi, köyünü kentini bırakıp, kültürünü ve dilini bilmediği yabancı bir yer e gitmek istemez. Çözüm burada ve birlikte bulunacak. Çevreye doğaya ve insan haklarına saygılı bir yönetim tek çözüm” dedi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak da, Soyer’e çalışmalarına verdiği destek için teşekkür etti.