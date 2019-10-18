Cumhuriyet Yarışı’nda geri sayım başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Kuşadası Setur Marina’nın katkılarıyla Kuşadası Yat Kulübü tarafından bu yıl 7. kez düzenlenecek olan Cumhuriyet Yarışı, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından onaylı bir koy içi şamandıra yarışı şeklinde yapılacak. 26-27 Ekim günlerinde Kuşadası Körfezi’nde gerçekleşecek olan Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı’na yaklaşık 30 teknenin katılması bekleniyor. Yarışlara en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimiz Kuşadası, limanın yanı sıra Mavi Bayraklı bir marinaya da ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası Yat Kulübü tarafından düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı’na elimizden gelen desteği sunduk. Kuşadası Setur Marina ise yarışa katılacak tekneleri iki hafta boyunca ağırlayacak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlamalarına renk ve kentimize değer katacak bu organizasyona destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Herkesi bu görkemli yarışlara bekliyoruz” ifadesini kullandı.