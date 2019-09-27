Dedektif gibi iz sürdüler

İzmirli taksici Sertan Altu’nun Karşıyaka’dan aldığı iki Nijeryalı turist, inerken çantalarını araçta unuttu. Altu, içinde yüklü miktarda döviz ve pasaportlar bulunan çantayı sahiplerine teslim edebilmek için turistleri aldığı hastaneye gitti, tedavi gören bir hastayı ziyarete geldiklerini öğrendi. Kısa süre sonra da çantayı unutan yolculara ulaşan Altu, çantayı teslim etti. Çantalarına kavuşan Nijeryalılar, “Ne yapacağımıız bilmiyorduk. Çok mutluyuz” sözleriyle teşekkür etti.



Takside cüzdanını düşüren ABD’li Luke Waite ise indiği Bornova Uğur Taksi Durağı’ndan yardım istedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ekiplerinin teknik desteğiyle araç tespit edildi. Koltuk arasına sıkışmış halde bulunan cüzdan, taksici Bülent Gözütok tarafından ABD’li turiste verildi. Taksicileri kutlayan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Esnafımızın da duyarlılığı sayesinde bu konuda örnek başarıya sahibiz. Hem şoför arkadaşlarımız hem de odamız çalışanları adeta dedektif gibi iz sürüyorlar” diye konuştu.