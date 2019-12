İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) 2019’un son toplantısı için bugün Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bir araya geldi. Toplantıya önceki dönem Büyükşehir başkanlığı görevini yürüten Aziz Kocaoğlu da katıldı.



Açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kuruldaki çok sesli ve demokratik yapıya vurgu yaptı.

İzmir’e farklı pencereden bakan kurum ve kuruluşların İzmir ortak paydasında buluştuğunu söyleyen Soyer, şöyle konuştu:



“İzmirle ilgili her konu bu kurulun konusu, en demokratik ve en şeffaf biçimde, yeri geldikçe her şeyi konuşacağız. Eğer ki demokrasi bir arada yaşama kültürüyse birbirimizi duyup dinlemeyi ve farklılıklardan feyz almayı bunlarla kendi görüşlerimizi zenginleştirmeyi başaracağımızı biliyorum. Bu topluluğun buna muktedir olduğunu da biliyorum.”



İEKKK Başkanı Sıtkı Şükürer, İzmir’de çok sesli bir ortamda sürdürebilirliğin canlı bir örneği olduklarını söyledi. Şükrüer, İEKKK’nin tüm Türkiye’ye örnek olacağını sözlerine ekledi. Kocaoğlu da görev verildiği takdirde İzmir için büyük bir zevkle çalışacağını belirtti.

Büyükşehir’in paylaşımcı ve katılımcı yapısına değinen İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise, “İzmir’in her kesimini dinliyor. Bir İzmirli olarak bunun için de teşekkür ediyorum” dedi.



Konuşmaların ardından 2020-2024 İzmir Stratejisi kurul üyelerine sunuldu.