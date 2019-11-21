Demokrasi Üniversitesi, Prof. Sezgin’i andı

Bu kapsamda, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Koordinatörü olan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da ‘Bilimsel Mirasımız, Gelecek Tahayyülümüz’ adlı bir konferans düzenledi. Açılış konuşmalarını İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya’nın yaptığı etkinliğe, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da katıldı. Fuaye alanında da ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sergisi’ açıldı. Programda, kısa film gösterimi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün konferansı da yer aldı.



Bugün de öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla İstanbul Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne bir gezi düzenleniyor.