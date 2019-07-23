23.07.2019 - 02:08
Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı
Didim Belediyesi, ‘İyilik yap denize atma’ sloganıyla Çamlık Mahallesi’ndeki Altınkum İskele ve liman çevresinde ilçe protokolü ve dalgıç ekiplerince deniz dibi temizliği düzenledi. Yaklaşık bir saat süren çalışmada; lastik, pet ile cam şişe, plastik, metal, halı ve karton gibi malzemelerden oluşan çok sayıda atık çıkarıldı.
Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Yaşadığımız yerin kıymetini bilelim” dedi.
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.