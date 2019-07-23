Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Didim Belediyesi, ‘İyilik yap denize atma’ sloganıyla Çamlık Mahallesi’ndeki Altınkum İskele ve liman çevresinde ilçe protokolü ve dalgıç ekiplerince deniz dibi temizliği düzenledi. Yaklaşık bir saat süren çalışmada; lastik, pet ile cam şişe, plastik, metal, halı ve karton gibi malzemelerden oluşan çok sayıda atık çıkarıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Yaşadığımız yerin kıymetini bilelim” dedi.