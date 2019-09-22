22.09.2019 - 01:33 |
Denizli Büyükşehir Tiyatrosu’na 2 ödül
Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü, bu yıl ikincisi düzenlenen ve 5 gün süren Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında 2 ödül aldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan ‘39 Basamak’ oyunu ile Oğuzhan Çıplakoğlu ‘Genç Kuşak En İyi Erkek Oyuncu’, Cevat Özalp da ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ödül alan oyuncuları kutladı, “Tiyatrocularımız bir
kez daha göğsümüzü kabarttı” dedi. l DENİZ TOKAT DHA
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