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    HaberlerEgeDenizli Büyükşehir Tiyatrosu’na 2 ödül
    22.09.2019 - 01:33 |

    Denizli Büyükşehir Tiyatrosu’na 2 ödül

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü, bu yıl ikincisi düzenlenen ve 5 gün süren Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında 2 ödül aldı.

    Denizli Büyükşehir Tiyatrosu’na 2 ödül

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan ‘39 Basamak’ oyunu ile Oğuzhan Çıplakoğlu ‘Genç Kuşak En İyi Erkek Oyuncu’, Cevat Özalp da ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ödül alan oyuncuları kutladı, “Tiyatrocularımız bir
    kez daha göğsümüzü kabarttı” dedi. l DENİZ TOKAT DHA

    İnanılmaz görüntü! Akın akın geldiler...TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı çevresinde yoğunluk yaşanıyor.
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