Denizli Büyükşehir Tiyatrosu’na 2 ödül

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan ‘39 Basamak’ oyunu ile Oğuzhan Çıplakoğlu ‘Genç Kuşak En İyi Erkek Oyuncu’, Cevat Özalp da ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ödül alan oyuncuları kutladı, “Tiyatrocularımız bir

kez daha göğsümüzü kabarttı” dedi. l DENİZ TOKAT DHA