Denizli’nin yeni ihraç pazarı İran

İran’ın başkenti Tahran’daki İran İş Konseyi toplantısına, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şubesi’nden 11 iş adamı katıldı. Şube Başkanı Mehmet Akgün, İran ile ticaret koşullarını araştırmak üzere Tahran’da bulunduklarını ve iş açısından yüksek bir potansiyele sahip olduklarını, ticaret seviyesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. İran ile Türkiye hava yollarının Tahran ile Denizli arasında haftada üç sefer düzenlediğini aktaran Akgün, “Denizli olarak tekstil, makine, turizm ve tarım açısından iyi durumdayız. Denizli yıllık 3.5 milyar dolar ihracat yapıyor. Tahran iş adamlarını Denizli’ye davet ettik” diye konuştu. l AA