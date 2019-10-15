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    HaberlerEgeDenizlispor, yıllar sonra Fener’le karşılaşacak
    15.10.2019 - 01:11 |

    Denizlispor, yıllar sonra Fener’le karşılaşacak

    Denizlispor, yıllar sonra Fener’le karşılaşacak

    Süper Lig’e verilen milli aranın ardından yeni teknik patronu Mehmet Özdilek yönetimindeki pazar günü Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Yukatel Denizlispor, yaklaşık 10 yıl sonra sarı lacivertlilere rakip olacak. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen, göreve getirdiği Özdilek’le yeni bir çıkış yapmayı hedefleyen yeşil siyahlı ekip, Süper Lig tarihine geçen maç olan 14 Mayıs 2006’da yine Denizli Atatürk Stadı’nda oynadı. Ligin son haftasında Denizli sahaya düşme korkusuyla, Feherbahçe ise şampiyonluk hedefiyle çıktı. Türkiye’nin kilitlendiği maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Denizlispor 1 puan farkla ligde kaldı, Fenerbahçe ise son hafta şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırdı. Takımıyla Fenerbahçe önünde çıkış yapmayı planlayan Mehmet Özdilek, oyunculara güveninin tam olduğunu belirtti.

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