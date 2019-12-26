BİST113.3290EURO6,590,03USD5,940ALTIN287,090,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Denizli’yle gururluyuz’
    ABONE OL
    26.12.2019 - 07:50 | | DENİZ TOKAT DHA

    ‘Denizli’yle gururluyuz’

    DENİZLİ’DE Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Denizli’nin Ege Bölgesi’nin medarıiftiharı olduğunu söyledi.

    ‘Denizli’yle gururluyuz’

    DENİZLİ’DE Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Denizli’nin Ege Bölgesi’nin medarıiftiharı olduğunu söyledi. Başkan Zolan, Öz’ü ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Abdurrahman Öz, “Denizli Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda, Ege Bölgemizin AK Parti belediyeciliğinde medarıiftiharı. Başarılı çalışmaları var. Osman Zolan Başkanımız oylarını artırarak başkan seçildi. Her zaman Büyükşehir Belediyemizin, Osman Zolan Başkanımızın yanında olacağız” dedi.  

    Milliyet'te Gündem (26.12.2019)Milliyet'te Gündem (26.12.2019)
    daha fazla video için
    Cem Yılmaz hastanelik oldu! Gösterisi ertelendiKomedyen Cem Yılmaz Instagram hesabından yaptığı duyuru ile 25 Aralık yani bugün gerçekleşecek gösterisinin ertelenediğini duyurdu
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    A101 aktüel 26 aralık 2019 | A101 aktüel katalog indirimli ürünler

    A101 aktüel 26 aralık 2019 | A101 aktüel katalog indirimli ürünler

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Sıradaki Haber