‘Denizli’yle gururluyuz’

DENİZLİ’DE Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Denizli’nin Ege Bölgesi’nin medarıiftiharı olduğunu söyledi. Başkan Zolan, Öz’ü ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Abdurrahman Öz, “Denizli Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda, Ege Bölgemizin AK Parti belediyeciliğinde medarıiftiharı. Başarılı çalışmaları var. Osman Zolan Başkanımız oylarını artırarak başkan seçildi. Her zaman Büyükşehir Belediyemizin, Osman Zolan Başkanımızın yanında olacağız” dedi.