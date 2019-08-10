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    HaberlerEge‘Derebeyi’ 20 bin ‘Ağabey’ 2 bin 300
    10.08.2019 - 01:45

    ‘Derebeyi’ 20 bin ‘Ağabey’ 2 bin 300

    ‘Derebeyi’ 20 bin ‘Ağabey’ 2 bin 300

    MUĞLA’nın Marmaris ilçesindeki hayvan pazarında, bir ton ağırlığındaki ‘Derebeyi’ adlı dana 20 bin, ‘Ağabey’ adlı 73 kiloluk teke ise 2 bin 300 liraya satıldı. Danayı satın alan Ali Yanar, “7 kişi ile birlikte danaya girdik. Çok güzel ve besili yerli ürün” dedi. Aydın’ın Çine ilçesinden gelen besici Şeref Özkurt, 73 kilo ağırlığındaki ‘Ağabey’ adlı tekeyi bir otel sahibine 2 bin 300 liraya sattığını söyledi. l ALİ GÜNDOĞAN DHA

    Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
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    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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