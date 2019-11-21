BİST106.785-0,69EURO6,330,31USD5,710,17ALTIN269,820,05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriDevler arasında
    21.11.2019 - 01:46 |

    Devler arasında

    Özdilek Ev Tekstili, İngiliz sivil toplum örgütü World Branding Forum tarafından düzenlenen yarışmanın ‘Ev ve Bahçe Perakendecileri’ kategorisinde ‘Yılın Markası’ seçildi.

    Devler arasında

     İngiltere’deki törende ödülü Holding Dış Piyasa Satış Müdürü Fatih Güzelsözlü aldı.

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.
    daha fazla video için
    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

    Tartışığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

    Tartışığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

    Kurşun 5. son bölümde Orhan'dan sürpriz karar! Kurşun 6. yeni bölüm fragmanı...

    Kurşun 5. son bölümde Orhan'dan sürpriz karar! Kurşun 6. yeni bölüm fragmanı...

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 51. son bölümde eleme potası...

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 51. son bölümde eleme potası...

    Sıradaki Haber