21.11.2019 - 01:46 |
Devler arasında
Özdilek Ev Tekstili, İngiliz sivil toplum örgütü World Branding Forum tarafından düzenlenen yarışmanın ‘Ev ve Bahçe Perakendecileri’ kategorisinde ‘Yılın Markası’ seçildi.
İngiltere’deki törende ödülü Holding Dış Piyasa Satış Müdürü Fatih Güzelsözlü aldı.
Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.