Devlet desteğiyle kovan sayısı arttı

MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan İsmail Yıldırım (22) emekli olan babasından devraldığı 20 arı kovanını, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Projesi’nden aldığı destekle 60’a çıkardı. Bugün kendi işinin patronu olan ve balın kilosunu 40-70 lira arasında satan Yıldırım, “Proje kapsamında 40 arılı kovan, ürünü kovandan alırken kullanılan sır alma makinesi, dinlendirme tankı, körük, maske, eldiven, ayırma demiri, propolis ve ana arı tuzağı ekipmanlarını aldım. İşi zaten babamdan öğrenmiştim. Burada doğayla iç içe olmak, arılarla ilgilenmek çok hoşuma gidiyor” dedi. -CEMİL SEVAL DHA