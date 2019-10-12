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    HaberlerEgeDevlet desteğiyle kovan sayısı arttı
    12.10.2019 - 00:56 |

    Devlet desteğiyle kovan sayısı arttı

    Devlet desteğiyle kovan sayısı arttı

    MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan İsmail Yıldırım (22) emekli olan babasından devraldığı 20 arı kovanını, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Projesi’nden aldığı destekle 60’a çıkardı. Bugün kendi işinin patronu olan ve balın kilosunu 40-70 lira arasında satan Yıldırım, “Proje kapsamında 40 arılı kovan, ürünü kovandan alırken kullanılan sır alma makinesi, dinlendirme tankı, körük, maske, eldiven, ayırma demiri, propolis ve ana arı tuzağı ekipmanlarını aldım. İşi zaten babamdan öğrenmiştim. Burada doğayla iç içe olmak, arılarla ilgilenmek çok hoşuma gidiyor” dedi. -CEMİL SEVAL DHA

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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    11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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