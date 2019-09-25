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    HaberlerEge DHA'ya 3 ödül
    25.09.2019 - 18:27 |

    DHA'ya 3 ödül

    İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin 20.’sini düzenlediği, 1994’te geçirdiği kazada yaşamını yitiren gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri özendirmek amacıyla yapılan yarışmada ödüller sahiplerini buldu.

    DHA'ya 3 ödül

    ‘Ulusal Haber’ dalında Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Ergin Karataş ‘Denizdeki Hazımsız’ başlıklı haberiyle, ‘İzmir Kent Haberi’ dalında DHA muhabiri Umut Karakoyun ‘Şaşkın Köy’ haberiyle, ‘İzmir Kent Televizyon Haberi’nde de DHA muhabiri Umut Karakoyun ve DHA kameramanı Tekin Gürbulak ‘RES’ler Kıl Keçilerinin Ortak Alanlarını Bitirdi’ haberiyle birinci oldu. Ergin Karataş’a ödülünü Barış Selçuk’un ağabeyi Savaş Selçuk verdi, iki dalda haberi birinci seçilen Umut Karakoyun’un ödüllerini de İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko verdi.

    Açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Başkanı Soyer, basın-yayın kuruluşlarının; kamuoyunun bilgilenmesi, bireylerin aydınlanması ve demokrasinin gelişip yerleşmesinin vazgeçilmez araçlarından biri olduğunu söyledi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de, yarışmanın meslek adına ‘nefes alacak bir alan’ olduğunu söyledi.                       l MEHMET KURT DHA

     

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