Dikkat! 4 ilçede sular kesilecek

İZSU Genel Müdürlüğü, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen İzmir Çevre Yolu, Kuzey Dalı (Menemen-Aliağa-Çandarlı) otoyol inşaatı güzergâhında bulunan kuyulardan İzmir’e su aktaran isale hattının iki noktasında, boruların güzergâhlarını değiştirecek. Büyük çaplı değişiklik nedeniyle İzmir’in Karşıyaka, Bornova, Çiğli ve Bayraklı ilçelerinde kesinti yapılacak. Çalışmalar nedeniyle bazı bölgelere 20 Ağustos Salı günü 09.00 ile 21 Ağustos Çarşamba günü 13.00 arasında 28 saat süreyle su verilemeyecek.

Yine bu çerçevede 21 Ağustos Çarşamba günü 03.00 ile 22 Ağustos Perşembe günü 07.00 arasında belirli noktalara 28 saat su verilemeyecek. Bazı bölgelere 21 Ağustos Çarşamba günü 21.00 ile 23 Ağustos Cuma günü 01.00 arası yine 28 saat su verilemeyecek. 23 Ağustos Cuma günü 01.00 ile 09.00 arasında da bazı yerler 8 saat süreyle su alamayacak.