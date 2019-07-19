19.07.2019 - 07:50
Dilenci operasyonu
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri, vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı. Şüphelinin üstünden 450 lira çıktı, cezai işlem uygulandı.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.