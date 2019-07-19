Dilenci operasyonu

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri, vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı. Şüphelinin üstünden 450 lira çıktı, cezai işlem uygulandı.