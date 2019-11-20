20.11.2019 - 02:03 | | YUSUF ÇINAR
Diyabet hastalarına önerilerde bulundu
Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Şeyhmus Akalpoğlu, diyabeti kontrol altına almak için yapılması gerekenleri anlattı.
Dr. Akalpoğlu, “Beslenmede, karbonhidrat yönünden fakir ve sebze ağırlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir. Her gün en az yarım saat tempolu yürüyüş yapılmalıdır” dedi.
Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.