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    HaberlerEge HaberleriDiyabet hastalarına önerilerde bulundu
    20.11.2019 - 02:03 | | YUSUF ÇINAR

    Diyabet hastalarına önerilerde bulundu

    Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Şeyhmus Akalpoğlu, diyabeti kontrol altına almak için yapılması gerekenleri anlattı.

    Diyabet hastalarına önerilerde bulundu

    Dr. Akalpoğlu, “Beslenmede, karbonhidrat yönünden fakir ve sebze ağırlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir. Her gün en az yarım saat tempolu yürüyüş yapılmalıdır” dedi. 

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