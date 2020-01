Doğa içinde bir ilkokul

Özel Bademler Köyü Koleji’nde Dr. Maria Montessori’nin geliştirmiş olduğu yöntemin ışığında, deneyler ve bireysel deneyimler üzerine kurulu, her çocuğun kendi hızına göre ayarlanmış bir öğretim yöntemi uygulanıyor. Bu yaklaşımın çocukları alçakgönüllü, kendine güvenen, sistemi sorgulayan, ezilmeyen, topluma saygısı olan bireyler olarak yetiştirmeye çalıştığını belirten Kurucu Melis Kurtel Emin, “Amazon, Google gibi şu anda ön planda olan tüm markaların kurucuları hep Montessori yöntemiyle yetişmiş. Bu yöntemi tam uygulayabilmek için okulun mutlaka doğanın içerisinde olması gerekiyor. Çocuklar burada meyve sebze yetiştiriciliğinden, hayvan bakımına kadar her şeyi deneyimliyor ve yapıyor” dedi.



Montessori eğitim yönteminin çocuklara özgüven ve kendi kendine yetebilme yeteneği verdiğini ifade eden Kurtel Emin, şunları söyledi:



Özgüvenli bireyler



“Ayrıca çocuklara, bu yöntemle empati ve topluma faydalı birey olarak yetişme sorumluluğunu verebildiklerini gördüm. Aile görgüsü ile siz istediğiniz kadar çabalayın, eğitim ve toplum içerisinde pekişmediğinde etkili olamıyorsunuz. Bunların değerini insan kendisi anne baba olmadan anlayamıyor. Okulda da bunlar çocuğa örnek olarak işlenmeli. Montessori yöntemi de ‘yetişkinlerin görevi, çocuğun içindeki yeteneği ve gizli gücü uyandırmak ve onları gelişim sürecinde desteklemektir’ diyor.”



Montessori yönteminde bütün çocukların çiçek açabildiğine inanıldığını kaydeden Melis Kurtel Emin, “Bu yüzden hiçbir çocuğu diğeri ile kıyaslamayız ve bir çiçek gibi zamanı geldiğinde açacağına inanırız. Her çocuk aynı anda yürümez. Okulumuzda bir çocuk kişisel çalışmasıyla meşguldür, grup çalışma bilinci gelişmiştir, projesine odaklanmıştır ve güne müthiş bir arzu ve coşku ile başlar” dedi.



‘Rekabet yok’



Yöntemde rekabet olmadığının altını çizen Emin, “Sınıflarımız geniş ve içinde sanat, coğrafya, kimya, fizik, matematik, tarih ve merak uyandıracak birçok özel alan ve materyallerden oluşmuştur.



Çocuklarımız zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. Ayrıca günlük döngünün içinde çocuklar öğlen yemek servisini kendileri yapıp sofra kurma-kaldırma, bulaşıkların yıkanması gibi evde hepimizin üstlenip paylaşması gereken görevleri doğallık içinde elbirliğiyle yapıyor” ifadesini kullandı.