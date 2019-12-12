'Doğru yolda ilerliyoruz'

Süper Lig’de son 5 haftadır maç kaybetmeyen ve geçtiğimiz haftayı da deplasmanda galip gelerek kapatan Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, form grafiklerinin yükseleceğini söyledi.

‘Evimizi bekliyoruz’

Palut, oyun sistemlerinde en önemli kriterin topa sahip olmak olduğunu belirterek, “Topa sahip olan, coşkulu oynayan, çok iyi mücadele eden, pozisyonlara daha çok girebilen ve rakibe az pozisyon veren bir Göztepe hedefliyorduk. Bu yolda ilerliyoruz. Oyuncularımızın buna reaksiyonu iyi. Tam olarak bunu oturtmuş olamasak da bunun için sahada gayret ve istek görüyorum. Yol alıyoruz” yorumunu yaptı. Süper Lig’de takımların gerçek hedeflerinin ikinci devrenin ortalarından sonra netleştiğini bildiren İlhan Palut, “Şu andaki tek hedefimiz alabildiğimiz en fazla puanı almak. Maç maç ilerliyoruz. İkinci yarı başladıktan sonra bir hedef önümüze çıkacaktır ve onu sonuna kadar kovalayacağız. Yeni stadımız için taraftarımızın ve camiamızın heyecanına ben de dahilim. Amacım o stada ne kadar yüksek puanda gidebiliriz, o stada nasıl en iyi futbolu oynayarak gidebiliriz. Umarım her şey güzel olur. Evimize geçmeyi bekliyoruz” diye konuştu.

Nokta takviyeler yapılacak

Göztepe’de göreve geldiğinde, tecrübesiz olduğuna dair eleştirilerin olduğu hatırlatılması üzerine İlhan Palut, “Bunu aşmak anlatarak bunları yapacağım diyerek çok zor, o yüzden sadece çalışma yönünü seçiyoruz. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Bunu daha da pekiştirmemiz lazım. Hedefim takımımızı çok iyi bir noktaya getirmek. Yeni gelen genç hocalarla alakalı önyargılar taşıyan camialar varsa onları da kırabilirsem göstereceğim performansla bu da beni mutlu edecek” dedi. Öte yandan devre arasında transfer çalışması yapacaklarını ifade eden Palut, “Transfer yapılması adına ilk önce eksiltmelerin olması gerekiyor. Şu ana kadar gördüğümüz iki bölge ile alakalı yönetime bir görüş belirteceğiz” dedi.