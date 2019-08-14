Dokumacılığın son temsilcisi

DENİZLİ’nin tekstil ve dokumacılıkta öne çıkan Babadağ ilçesinde yaşayan Mehmet Cengiz Yılmaz (75), 10 yaşında babasından öğrendiği dokumacılığı, kol gücüyle çalışan el tezgahında sürdürüyor. Gelişen teknolojiye rağmen baba mesleğini yaşatan Yılmaz, günde 2 saat atölyesinde zaman geçiriyor. Eski yöntemlerle makarasına ip saran, el tezgahının başına geçip, mekiğini ip ve dizgilerinin arasına bırakan Yılmaz, iki günde bir masa veya koltuk örtüsü üretiyor. Eskiden birçok evde tezgahta dokumacılık yapıldığını anlatan Yılmaz, “Ölene kadar mesleğimi devam ettireceğim. Kol ve ayak gücüyle çalışan tezgahım benim için bir cimnastik” dedi. l DHA