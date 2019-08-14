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    HaberlerEgeDokumacılığın son temsilcisi
    14.08.2019 - 00:49

    Dokumacılığın son temsilcisi

    Dokumacılığın son temsilcisi

    DENİZLİ’nin tekstil ve dokumacılıkta öne çıkan Babadağ ilçesinde yaşayan Mehmet Cengiz Yılmaz (75), 10 yaşında babasından öğrendiği dokumacılığı, kol gücüyle çalışan el tezgahında sürdürüyor. Gelişen teknolojiye rağmen baba mesleğini yaşatan Yılmaz, günde 2 saat atölyesinde zaman geçiriyor. Eski yöntemlerle makarasına ip saran, el tezgahının başına geçip, mekiğini ip ve dizgilerinin arasına bırakan Yılmaz, iki günde bir masa veya koltuk örtüsü üretiyor. Eskiden birçok evde tezgahta dokumacılık yapıldığını anlatan Yılmaz, “Ölene kadar mesleğimi devam ettireceğim. Kol ve ayak gücüyle çalışan tezgahım benim için bir cimnastik” dedi. l DHA

    İtalya'daki hükümet kriziİtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.
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    Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.
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