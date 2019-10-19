Dokuz Eylül'e uluslararası gurur

Belge takdim törenine katılan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, denizcilik sektörünün Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmada önemli bir kaldıraç olduğuna dikkat çekti, “Denizcilik alanında daha iyisini yapmak, eğitim kalite ve standartları sürekli yükseltmek ve geleceği öngörebilen deniz insanlarını hayatımıza kazandırmak istiyoruz” dedi.

Müjde, 10 yıl önce gelmişti...

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Başkan Vekili Prof. Dr. Güldem Cerit de, “Bu süreç, fakülte olmamızla başladı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Eylül 2009’da üniversitemizin akademik yıl açılışı için İzmir’e geliyordu. Sabah, Prof. Dr. Nükhet Hotar hocamız aradı. Resmi Gazete’de yayımlanmadan önce öğrenmişti. Fakülte kararının Bakanlar Kurulu’ndan çıktığını, müjdeyi Başbakan’ın vereceğini söyledi” dedi.