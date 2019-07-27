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    HaberlerEgeDomatesler güneşe serildi
    27.07.2019 - 02:30

    Domatesler güneşe serildi

    Türkiye’nin kurutulmuş domates ihracatında lider konumda bulunan Ege Bölgesi’nde, hasadın ardından domatesler kurutma işlemi için güneşe serildi. Kuruyan domatesler paketleme tesisinin ardından özellikle Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Daha çok makarna, pizza ve salatalarda tercih edilen kurutulmuş domatesler Avrupa ve ABD’de kahvaltı sofralarında yer alıyor. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye 2018’de 85 ülkeye yaptığı kuru domates ihracatından 88 milyon dolar gelir elde etti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Hedefimiz 100 milyon dolara ulaşmak” dedi. l AA

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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