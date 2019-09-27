BİST101.940-0,66EURO6,200,09USD5,670,10ALTIN274,250,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeDonör ol, can ver
    27.09.2019 - 01:46 |

    Donör ol, can ver

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilik nakli bekleyen Ebru Çelen’i ziyaret etti; Türkiye çapında bağış kampanyası başlattıklarını söyledi

    Donör ol, can ver

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilik nakli bekleyen 19 yaşındaki Ebru Çelen’i hastanede ziyaret etti. Hastanedeki ziyarette Ebru Çelen ve babası Yılmaz Çelen’le bir süre sohbet eden Başkan Çerçioğlu, kendilerine her türlü desteğin verileceğini söyledi. İlk kez 2017’de şiddetli halsizlikle hastaneye başvurduğunu anlatan Ebru Çelen, 18 aylık lösemi tedavisinin ardından iyileştiğini belirtti. Bu süreçte babası da lösemi olan Çelen, yaşadığı üzüntüyle hastalığının nüksettiğini söyledi.

    Başkandan çağrı

    Babasıyla birlikte ilik beklediklerinin altını çizen Çelen, herkesten ilik nakli için bağışçı olmasını istedi, “Belki de bu hastalıktan yakınlarınız da etkilenecek. Uygun ilik bizim için hayat demek” diye konuştu. Şarkı söylemeyi de çok sevdiğini ifade eden Çelen, üniversiteye de hastalığı sebebiyle gidemediğini belirtti. Binlerce vatandaşın ilik ve kan beklediğini vurgulayan Başkan Çerçioğlu da, Türkiye çapında kampanya başlatacaklarını dile getirdi. Belediyesi personeli başta olmak üzere tüm vatandaşlardan baba-kız ve ilik bekleyen herkes için donör olmaya davet eden Başkan Çerçioğlu, “Hayat olalım” ifadesini kullandı. Kampanya için Kızılay TIR’ı Atatürk Kent Meydanı’nda ilik dönörü olmak ve kan vermek isteyenlere hizmet veriyor.

     

    Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
    daha fazla video için
    Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yepyeni cuma mesajları! 2019 kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri

    Yepyeni cuma mesajları! 2019 kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri

    Cuma namazı saat kaçta? 27 Eylül İstanbul Ankara İzmir namaz vakitleri

    Cuma namazı saat kaçta? 27 Eylül İstanbul Ankara İzmir namaz vakitleri

    Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferman'la Beliz bu kez...

    Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferman'la Beliz bu kez...

    Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel ilk 11'ler...

    Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel ilk 11'ler...

    Sıradaki Haber