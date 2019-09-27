Donör ol, can ver

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilik nakli bekleyen 19 yaşındaki Ebru Çelen’i hastanede ziyaret etti. Hastanedeki ziyarette Ebru Çelen ve babası Yılmaz Çelen’le bir süre sohbet eden Başkan Çerçioğlu, kendilerine her türlü desteğin verileceğini söyledi. İlk kez 2017’de şiddetli halsizlikle hastaneye başvurduğunu anlatan Ebru Çelen, 18 aylık lösemi tedavisinin ardından iyileştiğini belirtti. Bu süreçte babası da lösemi olan Çelen, yaşadığı üzüntüyle hastalığının nüksettiğini söyledi.

Başkandan çağrı

Babasıyla birlikte ilik beklediklerinin altını çizen Çelen, herkesten ilik nakli için bağışçı olmasını istedi, “Belki de bu hastalıktan yakınlarınız da etkilenecek. Uygun ilik bizim için hayat demek” diye konuştu. Şarkı söylemeyi de çok sevdiğini ifade eden Çelen, üniversiteye de hastalığı sebebiyle gidemediğini belirtti. Binlerce vatandaşın ilik ve kan beklediğini vurgulayan Başkan Çerçioğlu da, Türkiye çapında kampanya başlatacaklarını dile getirdi. Belediyesi personeli başta olmak üzere tüm vatandaşlardan baba-kız ve ilik bekleyen herkes için donör olmaya davet eden Başkan Çerçioğlu, “Hayat olalım” ifadesini kullandı. Kampanya için Kızılay TIR’ı Atatürk Kent Meydanı’nda ilik dönörü olmak ve kan vermek isteyenlere hizmet veriyor.