Dönüşümün yol haritası

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup ortaklığında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ege Ekonomik Forum’a destek veren sponsorlar, katılımcılar ve konuşmacılara teşekkür plaketi verildi.



Türkiye’de yerelden kalkınmanın lokomotifi olma imkanlarını bünyesinde barındırdığına inandıkları Ege’yi iki gün boyunca uzmanlarla değerlendirdiklerini söyleyen EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a da ayrıca teşekkür etti.

Merkezi idarenin yerelde kalkınmayı hedefleyen bir etkinliğe katkı koymasının çok değerli olduğunu belirten Susam, “Ege’nin potansiyeli çok büyük, sanayide ve tarımda teknolojik dönüşümü yapıp bölgeyi Türkiye’nin lokomotifi haline getirebiliriz” dedi.



Referans olacak



Ege Ekonomik Forum’un artık gelenekselleştiğini ve gündem, belirler hale geldiğini ifade eden Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil de, “Hem sanayide dönüşümü hem de tarımda kalkınmayı konunun uzmanları ve sektörlerin paydaşları ile değerlendirdik. Buradan çıkan sonuçlar; yerelde kalkınma, sanayide dönüşüm ve tarımda teknoloji kullanımı konusunda adım atmak isteyen illere de referans olacak” diye konuştu.



Tarımın geleceği inovasyonda

Ege Ekonomik Forumu’nun “İnovatif Tarım Sponsoru” olan İzmir Ticaret Borsası’nın Genel Sekreteri Erçin Güdücü de, “Gıda cephesinde en önemli sorunlardan olan arz/talep dengesizliğini ve bunu önlemek adına tarımda duyulan yenilikleri tespit ettik. Forum, tüm bölgeye önemli katkılar saplayacak” dedi.