BİST103.153-0,38EURO6,35-0,04USD5,770,31ALTIN270,54-0,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriDown sendromlular için yollara düştüler
    09.11.2019 - 01:55 |

    Down sendromlular için yollara düştüler

    Bu yıl 41’incisi gerçekleşen dünyanın tek kıtalararası yarışına katılan 62 Vestel çalışanı, Vodafone İstanbul Maratonu’nda, down sendromlular için koştu.

    Down sendromlular için yollara düştüler

    Şimdiye kadar 49 bin lira bağış toplayan Vestel RoadRunner koşu takımı, Zorlu Holding Kıvılcımlar Hareketi Gönüllüleri Derneği’nin bu yılki bağış kampanyası olan ve 60 çocuğa bir yıllık burs sağlamayı amaçlayan “Eğitimin Artısı Ol” proje hedefinin yakalanması için katkı sağladı.

    Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.
    daha fazla video için
    8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İndirim başladı! Trendyol indirimleri neler? Hangi ürünlerde indirim var?

    İndirim başladı! Trendyol indirimleri neler? Hangi ürünlerde indirim var?

    Sefirin Kızı dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?

    Sefirin Kızı dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?

    Black Friday indirimleri ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

    Black Friday indirimleri ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

    Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

    Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

    Sıradaki Haber