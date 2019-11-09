Down sendromlular için yollara düştüler

Şimdiye kadar 49 bin lira bağış toplayan Vestel RoadRunner koşu takımı, Zorlu Holding Kıvılcımlar Hareketi Gönüllüleri Derneği’nin bu yılki bağış kampanyası olan ve 60 çocuğa bir yıllık burs sağlamayı amaçlayan “Eğitimin Artısı Ol” proje hedefinin yakalanması için katkı sağladı.