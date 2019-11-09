09.11.2019 - 01:55 |
Down sendromlular için yollara düştüler
Bu yıl 41’incisi gerçekleşen dünyanın tek kıtalararası yarışına katılan 62 Vestel çalışanı, Vodafone İstanbul Maratonu’nda, down sendromlular için koştu.
Şimdiye kadar 49 bin lira bağış toplayan Vestel RoadRunner koşu takımı, Zorlu Holding Kıvılcımlar Hareketi Gönüllüleri Derneği’nin bu yılki bağış kampanyası olan ve 60 çocuğa bir yıllık burs sağlamayı amaçlayan “Eğitimin Artısı Ol” proje hedefinin yakalanması için katkı sağladı.
Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.