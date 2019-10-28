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    Haberler EgeDünyada örneği yok!
    29.10.2019 - 00:40 |

    Dünyada örneği yok!

    Dünyada örneği yok!

     

    Serbest dalış dünya rekortmeni Derya Can, Cumhuriyet’in 96’ncı yılında şehit kadınların anısına, su altında 100 kiloluk kağnı çekti, “Guinness Dünya Rekoru bu” dedi. Su yüzünde de bayrağımızla birlikte asker selamı verdi.

    Kadın şehitler anısına daldı!

    Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Cumhuriyet’in 96’ncı yılı nedeniyle şehit olan kadınlar anısına suyun altındaki 100 kiloluk kağnıyı çekti.

    Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Cumhuriyet’in 96’ncı yılı dolayısıyla Çanakkale Savaşı ve istiklal Mücadelesi’nde şehit olan kadınlar anısına dalış gerçekleştirdi. Suyun altındaki 100 kilogramlık kağnıyı çektikten sonra yüzeye çıkan Can, asker selamı verip Türk bayrağı salladı. Şehit Kastamonulu Şerife Bacı’dan esinlenerek dalışını gerçekleştirdiğini kaydeden Can, dalışın Guinness Dünya Rekorları arasına girmesi için çalıştıklarını belirtti, şöyle konuştu:

    İlhamı Şerife Bacı

    “Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinde birçok kadın şehit var. Birçoğunun ismini hepimiz unuttuk. Şerife Bacı vardı, 9 aylık bebeğiyle cepheye mühimmat taşırken bebeğiyle karda donarak şehit oldu. Biz ondan esinlenerek bu dalışı yaptık. İstiklal Mücadelesi’nde şehit olan bütün kadınlarımız için bu dalışı gerçekleştirdik. Suyun altında 100 kilogramlık kağnı taşıdım. Gerçekten çok zordu ama onların yaşadığı zorlukların yanında bizimki gerçekten çok önemli değil.”

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