Durdu Teyze ile Avşar’ın maçına kilitlendik

Geçenlerde milli gururumuz Hamza Yerlikaya’nın paylaştığı bir videoya denk geldim.

Başında örtüsü, ayağında şalvarıyla bir teyzemiz, elinde raketiyle korta çıkmış ve tenis oynuyordu.

İnternetten kısa bir araştırma sonrasında videonun bir haber kesiti olduğunu gördüm ve detayları incelemeye başladım.

Videoda gördüğüm teyze, Mersin’de yaşayan, 67 yaşındaki Durdu Lale’ymiş.

Kendisi, Toroslar Belediyesi tarafından açılan tenis kursuyla spora başlamış.

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9 yaşındaki torunu Toprak’la düzenli olarak korta çıkan Durdu Teyze, tenise başlayışını anlatırken, “Ben buraya geldim, tenis hocamı gördüm. Hocamdan rica ettim, ‘Ben oynayabilir miyim?’ dedim. ‘Hocam, ben oynayacağım’ diyerek ısrar ettim. O da ‘Gel oynayalım’ dedi ve oynamamı beğendi” diyor. Röportajın sonunda sarf ettiği sözlerse, birçok genç için örnek alınası türden.

Durdu Teyze, “Ben Yörüğüm, sıcakkanlı bir kadınım. Elimden gelmeyen hiçbir şey yoktur. Yaşlılığın hiçbir sınırı yoktur. Spor sağlıktır, insanı dinç tutar.

Ben sporun her dalını seviyorum. Çok mutlu bir şekilde spor yapıyoruz” diyor ve bombayı da patlatıyor:

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“İnşallah yarışmalara girip başarılı olabilirim. Hülya Avşar’ı rakip olarak görmek istiyorum. Onunla beraber oynamak istiyorum.” Eh, Durdu Teyze meydan okur da Hülya Avşar durur mu?

Avşar da önce sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapıp sonrasında da menajeri aracılığıyla Durdu Teyze’ye davet göndermiş. 8 Aralık’ta Hülya Avşar Tenis Turnuvası’nda gösteri maçı yapacaklar.

Bu arada eklemeden geçemeyeceğim. Durdu Lale’yle ilgili haberde, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “7’den 70’e herkese tenis öğretmek amacıyla yola çıktık. Herkesi sporla buluşturmak istiyoruz. Spor yapmak isteyen herkesin destekçisi olmaya devam edeceğiz” diyor.

Açıkçası imrendim...

Sahi, Mersin’den 67 yaşındaki bir teyzemizin bu azmini ve spor aşkını İzmir’de neden göremiyoruz ki?

Kort var, imkân bol...

Ne eksik? “7’den 70’e” diyebilecek bir başkan ve bu teşvikle eline raket alacak insanlar eksik. O halde ha gayret İzmir, ha gayret...