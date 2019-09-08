‘Durmak yok’

Yüksek tempoda antrenmanların devam ettiğini belirten deneyimli teknik adam, “Takım olarak doğru işler yapıyoruz. İkinci periyot çok daha zorlu olacak. Milli maç arasından sonra lige daha güçlü girmemiz gerekiyor” dedi. Takım olarak eksiklerini kapatmak için çalıştıklarını söyleyen İldiz, “Günde iki idmanla devam ediyoruz. İlk periyoda baktığımızda istediklerimizi yaptık. Bir oyuncu daha transfer edebilsek belki daha iyi olurdu. Milli maç arası, sakatlığı bulunan futbolcularımız için iyi oldu. En son kadroya kattığımız futbolcular da hazır hale gelecek. Sahamızda kayıp istemiyoruz” diye konuştu.