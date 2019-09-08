08.09.2019 - 03:13
‘Durmak yok’
Süper Lig’de ilk 3 haftada 7 puan toplayıp milli maç arasına moralli giren Yukatel Denizlispor, gelecek hafta evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Yücel İldiz iyi gidişatın süreceğini söyledi.
Yüksek tempoda antrenmanların devam ettiğini belirten deneyimli teknik adam, “Takım olarak doğru işler yapıyoruz. İkinci periyot çok daha zorlu olacak. Milli maç arasından sonra lige daha güçlü girmemiz gerekiyor” dedi. Takım olarak eksiklerini kapatmak için çalıştıklarını söyleyen İldiz, “Günde iki idmanla devam ediyoruz. İlk periyoda baktığımızda istediklerimizi yaptık. Bir oyuncu daha transfer edebilsek belki daha iyi olurdu. Milli maç arası, sakatlığı bulunan futbolcularımız için iyi oldu. En son kadroya kattığımız futbolcular da hazır hale gelecek. Sahamızda kayıp istemiyoruz” diye konuştu.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.