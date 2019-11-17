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    HaberlerEge HaberleriDüşman değil, kardeş kulübüz
    17.11.2019 - 01:33 | | İzmir Milliyet

    Düşman değil, kardeş kulübüz

    İzmir Büyükşehir’in, ‘Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı’, Karşıyaka ve Göztepe’nin U12 oyuncularını buluşturdu. Gençler, “Biz arkadaşız, kardeşiz” mesajı verdi

    Düşman değil, kardeş kulübüz

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz, “Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı”, kentin iki ezeli rakibini buluşturdu. Ezeli rekabete rağmen zorlu testlerde birbirini motive eden gençler, büyüklerine örnek oldu. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki ölçümlere Karşıyaka ve Göztepe Spor kulüplerinin 12 yaş altı futbol takımı oyuncuları katıldı. 32 genç yetenek güç, hız, dayanıklılık, denge ve esnekliğin ölçüldüğü farklı testlere tabi tutuldu. Gençler 1.5 saatlik zorlu testlerde birbirini motive etmeyi ihmal etmedi.

    ‘Birlikte hareket etmek önemli’

    15 oyuncusuyla sportif ölçüme katılan Karşıyaka Spor Kulübü U12 Futbol Takımı Antrenörü Hakan Bayraktar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetin önemine değindi, “Bu sayede çocukların gelişimlerini takip edebilme şansımız olacak. Kulüp bünyesinde bu kadar kapsamlı ölçüm yapamıyoruz. İki kulübün genç yeteneklerinin buraya birlikte gelmek çok anlamlı. Sahaya çıktığımızda bizim için Göztepe yok. Orada oynayan sarışın çocuk ya da uzun boylu çocuk var. Hepsi aynı zamanda arkadaş” diye konuştu.

    Düşman değil, kardeş kulübüz



    ‘Hepsi kazanmaya odaklı’

    17 oyuncusuyla sportif ölçüme katılan Göztepe Spor Kulübü U11 Futbol Takımı Antrenörü Ahmet Balcı da, elde edilen verilerin yeni antrenman programı hazırlarken yol gösterici olduğuna değindi, “Göztepe ve Karşıyaka’nın yıllardır süregelen rekabetinin çocuklar arasında kardeşçe sürdüğünü görüyoruz. Bu yaş grubunda da rekabet var, çocuklar kazanmaya odaklı ama kardeşçe, arkadaşça” dedi.

    ‘Altyapıdan oyuncuları bekliyoruz’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, altı ayda 3 bin çocuğa sportif yetenek ölçümü yapıldığına dikkat çekti. Daha fazla genç yeteneğe ulaşmak için çalışmaları genişletileceğine vurgu yaptı, “Bugüne kadar ölçüm yaptığımız çocuklar, spor altyapısı olmayan çocuklardı. O çocukların hangi spor dalına yatkın olduğuna dair veriler elde ettik. Kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik sportif performans değerlendirmesi yapıyoruz. İzmir’deki spor kulüplerinin tüm branşlarda altyapı oyuncularını tesisimize bekliyoruz” dedi.

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