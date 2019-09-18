18.09.2019 - 03:13 |
Düzenli sporla fazlalıklara veda
Yunusemre Belediyesi Yenimahalle Hanımlar Lokali’nde spor kursuna katılan kadınlar, ideal kilolarına kavuşuyor.
Spor Eğitmeni Zarife Tok gözetiminde form tutan kursiyerler, sağlıklı beslenme ve sporla ayda ortalama 4 kilo verebiliyor. Katılımcılardan 65 yaşındaki Meral Belen, “Buraya gelince kafa dağıtıyorum. Kendimi çok güzel hissediyorum” dedi.
Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandıGöç Kurulu, Türkiye'nin göç stratejilerini belirlemek amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 9. kez toplandı.