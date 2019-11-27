27.11.2019 - 07:50 |
EBSO’dan destek
EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri, kasım ayı olağan meclis toplantısına, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve bu konuda farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen turuncu kampanyayı desteklemek için turuncu fular veya mendil takarak katıldı.
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Kadınlarımızın hak ettiği değeri görmesini sağlamak önce biz erkeklere düşmektedir. İnanın bu işin biteceğini bilsem tüm İzmir’i turuncuya boyarım” dedi.