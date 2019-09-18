18.09.2019 - 03:15 |
Edremit, Hareketlilik Haftası’nı kutluyor
Edremit Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nı ‘Birlikte Yürüyelim’ sloganıyla hazırladığı çeşitli törenlerle kutlamaya başladı.
Etkinliklerin 22 Eylül’e kadar süreceğini ifade eden Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Demokratik tavrı ve insan merkezli politikaları ile Edremit’in de Avrupa’nın diğer yerel yönetimleriyle birlikte yürüdüğünü gösteren bu programlar, kentimizin Avrupa’da tanınırlılığını da artırıyor. Bu yıl da kentimize yakışır şekilde yurttaşlarımızla birlikte hareketleniyoruz” ifadesini kullandı. Program kapsamında; ağaç dikiminden trafik eğitimine, engelliler için çeşitli aktivitelerden yürüyüşlere kadar birçok farklı etkinlik düzenleniyor.
Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandıGöç Kurulu, Türkiye'nin göç stratejilerini belirlemek amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 9. kez toplandı.