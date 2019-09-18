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    HaberlerEgeEdremit, Hareketlilik Haftası’nı kutluyor
    18.09.2019 - 03:15 |

    Edremit, Hareketlilik Haftası’nı kutluyor

    Edremit Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nı ‘Birlikte Yürüyelim’ sloganıyla hazırladığı çeşitli törenlerle kutlamaya başladı.

    Edremit, Hareketlilik Haftası’nı kutluyor

    Etkinliklerin 22 Eylül’e kadar süreceğini ifade eden Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Demokratik tavrı ve insan merkezli politikaları ile Edremit’in de Avrupa’nın diğer yerel yönetimleriyle birlikte yürüdüğünü gösteren bu programlar, kentimizin Avrupa’da tanınırlılığını da artırıyor. Bu yıl da kentimize yakışır şekilde yurttaşlarımızla birlikte hareketleniyoruz” ifadesini kullandı. Program kapsamında; ağaç dikiminden trafik eğitimine, engelliler için çeşitli aktivitelerden yürüyüşlere kadar birçok farklı etkinlik düzenleniyor.

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