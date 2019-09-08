Edremit’te 97’nci kurtuluş coşkusu

Edremit Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği etkinliğe, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Bandırma Belediye Bandosu ve Edremit Belediyesi personeli katıldı. Kortej yürüyüşüyle alana gelen kalabalık, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu. Daha sonra söz alan Başkan Arslan, “Hürriyetimizi borçlu olduğumuz başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bütün Türk büyüklerimizi, vatanımız ve istikbalimiz için kanlarını, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla ve şükranla anıyorum” dedi. Etkinlikler bugün ve yarın da devam edecek.