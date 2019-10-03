Edremit’te can dostlar unutulmadı

Edremit Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte, çocuklarla resim atölyeleri, canlı müzik, fabl, kermesler yer alacak.



Mama dağıtılacak



Can dostların yaşam hakları konusunda farkındalık yaratma amacı taşıyan etkinlikte, ayrıca sokak hayvanları için mama dağıtımı da yapılacak. Ayrıca, sokak hayvanları temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek. Birinci olan kişiye Afrodit Termal otel’de haftasonu iki kişilik konaklama ödülü verilecek. Herkesi programa davet eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Hızla artan nüfus, yapılaşma, doğal alanların tahribatı, yasa dışı avcılık ve ticaret, yaban hayatın dengesini bozuyor ve bu canlılar bir yok oluşa doğru sürükleniyor. Buna dur demeliyiz. Hep birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz” dedi.