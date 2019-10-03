03.10.2019 - 02:08 |
Edremit’te can dostlar unutulmadı
Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Grubu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek bir etkinlikle kutlayacak.
Edremit Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte, çocuklarla resim atölyeleri, canlı müzik, fabl, kermesler yer alacak.
Mama dağıtılacak
Can dostların yaşam hakları konusunda farkındalık yaratma amacı taşıyan etkinlikte, ayrıca sokak hayvanları için mama dağıtımı da yapılacak. Ayrıca, sokak hayvanları temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek. Birinci olan kişiye Afrodit Termal otel’de haftasonu iki kişilik konaklama ödülü verilecek. Herkesi programa davet eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Hızla artan nüfus, yapılaşma, doğal alanların tahribatı, yasa dışı avcılık ve ticaret, yaban hayatın dengesini bozuyor ve bu canlılar bir yok oluşa doğru sürükleniyor. Buna dur demeliyiz. Hep birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz” dedi.
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.