18.10.2019 - 00:45 |
Efsane sahnede
“Bir Festival İzmir” in ikinci gününde dünyaca ünlü bas gitarist ve dört Grammy ödülü sahibi Stanley Clarke İzmirli hayranlarıyla buluştu.
Avrupa turnesine İzmir’den başlayan efsane isim, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) müzikseverlerin alkış ve tempoları eşliğinde salonda caz rüzgarı estirdi.
İzmir’i çok sevdiğini, İzmirlilerin çok sıcakkanlı olduğunu belirten Clarke, AASSM’yi de muhteşem bulduğunu ifade etti. Konserde sanatçıya, Beka Gochiashvili, Cameron Graves, Shariq Tucker, Salar Nader ve Evan Garr gibi genç isimler eşlik etti.
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