Efsaneleri Milliyet buluşturdu

Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş ve Türkiye futbol liglerinde attığı gollerle ‘kral’ unvanı elde eden eski futbolcu Yunus Altun, Bucaspor’un Süper Lig’e çıktığı dönemde başkanlığını yapan Mehmet Bektur’u Bayraklı’da yeni kurdukları 5 yıldızlı hastane olan Tınaztepe Galen’de ziyaret etti. Aynı zamanda Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Bektur ikiliye ziyaretleri adına teşekkür etti. Ziyaretten çok memnun olduğunu dile getiren Bektur, “İzmir’de spora ve futbola dair önemli işlere imza atan bu iki değerli ismin ziyareti beni onurlandırdı. Ege ve İzmir futbolu adına konuşma fırsatı yakalamak keyifli oldu. Özellikle Milliyet’in Ege’de futbola katkılarını yakından takip ediyorum” dedi. İzmir futbolunun doğru adımlar atılarak eski güçlü günlerine geri dönebileceğini belirten Bektur, “İzmir Türkiye’de futbolun oynandığı ilk şehir. Bunun önemini yıllarca Türk futboluna yansıttılar. Bu kentin halkı futbolu seven, bu sporun nabzını tutmayı bilen bir yapıdan oluşuyor. Futbol kültürü, tribün değerleri ve bağlılıkları var. Böylesine potansiyele sahip bir şehrin futbolda daha iyi işler ortaya koyması gerekiyor. İstenildiğinde ve doğru adımlar atıldığında oluşacak güzel örneklere herkes aşina” ifadesini kullandı.









‘Eski günlere dönmeli’



490 maçta, 212 gol atarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Altun ise, “İzmir futbolunda tarih niteliğinde işlere imza atmış olan Mehmet Bektur ile bir araya gelip eski günleri anmak ve günümüz futbolunu ele almak keyif verici oldu. İzmir’de futbol adına atılan önemli adımlar var. Bu adımların arkası gelmeli ve bu şehirde futbol eski güçlü günlerine geri dönmeli” dedi. l



‘İzmir futbolu kenetlenmeli’



İzmir futbolu adına çarpıcı tespitlerde bulunan Mehmet Bektur, İzmir kulüplerinin kenetlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Futbolda öz kaynak sisteminin önemine dikkat çeken Bektur, "Altyapı Türk futbolunun geleceği. Bu anlamda İzmir yetiştiricilikte merkez olmalı. Öncelikle İstanbul kompleksinden kurtulalım. Doğduğumuz şehrin takımlarına sahip çıkalım. Son olarak İzmirli statlarına bir an evvel kavuşturulmalı” diye konuştu.